Двое хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят в НХЛ в следующем сезоне

Форварды уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов следующий сезон начнут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщает в Twitter агент Шуми Бабаев, игроки «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов отыграют следующий сезон в НХЛ. Новые клубы хоккеистов пока не называются.

Ткачёв в прошлом сезоне провёл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 26 очков (5+21). В плей-офф на его счету 10 пунктов (4+6) за 17 поединков.

Бурдасов за 50 встреч регулярного чемпионата отметился 31 очком (19+12). В плей-офф форвард не отличился результативными действиями, проведя всего два матча из-за травмы.

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