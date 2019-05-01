Двое хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят в НХЛ в следующем сезоне

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Форварды уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов следующий сезон начнут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Двое хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят в НХЛ в следующем сезоне
  • РИА Новости

Как сообщает в Twitter агент Шуми Бабаев, игроки «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов отыграют следующий сезон в НХЛ. Новые клубы хоккеистов пока не называются.

Ткачёв в прошлом сезоне провёл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 26 очков (5+21). В плей-офф на его счету 10 пунктов (4+6) за 17 поединков.

Бурдасов за 50 встреч регулярного чемпионата отметился 31 очком (19+12). В плей-офф форвард не отличился  результативными действиями, проведя всего два матча из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Металлург» подписал хоккеиста Локтионова.

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