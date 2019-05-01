«Слован» нашёл нового инвестора и продолжит выступления в КХЛ

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Словацкий клуб «Слован» нашёл нового инвестора, который поможет клубу продолжить выступление в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Слован» нашёл нового инвестора и продолжит выступления в КХЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкие СМИ.

Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию «Слован» сможет погасить задолженность по зарплате перед хоккеистами, выступавшими в составе команды в сезоне-2018/19.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ коллектив из Братиславы одержал всего 15 побед в 62 матчах и с 33 очками в активе занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. За семь сезонов «Слован» лишь дважды выходил в плей-офф лиги, но в обоих случаях прекращал борьбу за Кубок Гагарина по итогам первого же его раунда, проиграв обе серии на вылет со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что КХЛ сохранит состав участников на сезон-2019/20.

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