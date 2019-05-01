Защитник «Аякса» де Лигт стал самым молодым капитаном на полуфинальной стадии ЛЧ

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Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт стал самым молодым футболистом, выводившим свою команду на поле в качестве капитана на матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Защитник «Аякса» де Лигт стал самым молодым капитаном на полуфинальной стадии ЛЧ
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.

На момент начала поединка с английским «Тоттенхэмом», в котором «Аякс» одержал победу со счётом 1:0, возраст де Лигта составлял 19 лет и 261 день.

Де Лигт является единственным игроком в истории Лиги чемпионов, начинавшим матч любой стадии плей-офф турнира в статусе капитана команды до достижения 20-летнего возраста. В текущем розыгрыше ЛЧ Матейс отыграл 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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