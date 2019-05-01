Защитник «Аякса» де Лигт стал самым молодым капитаном на полуфинальной стадии ЛЧ
- Reuters
Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.
На момент начала поединка с английским «Тоттенхэмом», в котором «Аякс» одержал победу со счётом 1:0, возраст де Лигта составлял 19 лет и 261 день.
Де Лигт является единственным игроком в истории Лиги чемпионов, начинавшим матч любой стадии плей-офф турнира в статусе капитана команды до достижения 20-летнего возраста. В текущем розыгрыше ЛЧ Матейс отыграл 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.