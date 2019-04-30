В «Лионе» заявили о готовности отпустить футболиста команды Ндомбеле в «Ювентус»

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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что предпочёл бы продать полузащитника команды Тангуя Ндомбеле в итальянский «Ювентус», если не будет более выгодного предложения.
В «Лионе» заявили о готовности отпустить футболиста команды Ндомбеле в «Ювентус»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это правда, что «Ювентус» заинтересован в Ндомбеле. Я искренне хотел бы увидеть Ндомбеле в «Ювентусе» с Миралемом Пьяничем, который запустил карьеру у нас в «Лионе», — цитирует президента клуба Tuttosport.

По его словам, игроком также интересуются французский ПСЖ и английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». 

«Финансовый фактор является приоритетным при продаже игроков, но я бы хотел продать Тангуя в Турин, если все предложения будут одинаковыми», — добавил Олас. 

В нынешнем сезоне футболист сыграл 44 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался от идеи приобретения Марсело.

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