Подколзин считает, что сборной России не хватило везения в финале ЮЧМ по хоккею

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин заявил, что недоволен своей игрой на турнире, но главным является командный результат.

«Команда хорошо провела чемпионат, своей игрой я недоволен, мог сыграть лучше, но главное, что команда выступила как надо и забралась так высоко. В финале немного не хватило везения и сил, мы весь третий период провели у них в зоне. Надо было дожимать шведов в основное время», — цитирует Подколзина Sport24.

Также хоккеист добавил, что после чемпионата мира испытывает эмоциональную усталость и свой отпуск посвятит восстановительным процедурам.

Ранее сообщалось, что хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ.