Россиянки Панова и Звонарёва проиграли в первом круге теннисного турнира в Рабате

Российские теннисистки Александра Панова и Вера Звонарёва уступили на турнире в марокканском Рабате в первом круге парного разряда британскому дуэту Хэрриет Дарт — Джоанна Конте.

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Итоговый счёт встречи — 5:7, 6:3, 10:5 в пользу британок. Турнир в Рабате проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составляет $226 750. Ранее сообщалось, что Касаткина поднялась на 21-е место в рейтинге WTA.