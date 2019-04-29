Россиянки Панова и Звонарёва проиграли в первом круге теннисного турнира в Рабате
Российские теннисистки Александра Панова и Вера Звонарёва уступили на турнире в марокканском Рабате в первом круге парного разряда британскому дуэту Хэрриет Дарт — Джоанна Конте.
- ©Theo Karanikos/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Итоговый счёт встречи — 5:7, 6:3, 10:5 в пользу британок.
Турнир в Рабате проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составляет $226 750.
Ранее сообщалось, что Касаткина поднялась на 21-е место в рейтинге WTA.
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