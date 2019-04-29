Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью RT признался, что внимательно следит за процессом и уверен, что своё наказание за содеянное Кокорин и Мамаев уже отбыли. Эксперт не стал снимать вину с футболистов и оправдывать их действия, но отметил, что, исходя из показаний и поведения всех участников процесса, агрессия со стороны подсудимых стала следствием поведения самих потерпевших.

«Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо», — поделился мнением Радимов.

Ранее адвокат брата Кокорина заявил, что дело футболистов может закончиться до 15 мая.