Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие
- РИА Новости
«Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо», — поделился мнением Радимов.
Ранее адвокат брата Кокорина заявил, что дело футболистов может закончиться до 15 мая.