Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Функционер назвал содержание подсудимых под стражей слишком жёсткой мерой пресечения. При этом он не считает, что действия суда и следствия направлены на формирование общественного мнения и изначально смоделированы как показательные.
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
  • РИА Новости

«Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер, — не те времена сегодня. К тому же как фигуры для российского спорта и в целом для страны они не столь значимы, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись», — заявил Колосков.

Ранее адвокат брата Кокорина рассказал о дальнейших намерениях стороны защиты.

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