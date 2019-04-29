Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
- РИА Новости
«Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер, — не те времена сегодня. К тому же как фигуры для российского спорта и в целом для страны они не столь значимы, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись», — заявил Колосков.
Ранее адвокат брата Кокорина рассказал о дальнейших намерениях стороны защиты.