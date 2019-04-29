CAS вынесет решение по делу легкоатлетки Семени 1 мая

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликует решение по делу двукратной Олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семени 1 мая.
CAS вынесет решение по делу легкоатлетки Семени 1 мая
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт организации. Южнофариканская бегунья Кастер Семеня подала в арбитражный суд на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о недопуске к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем гормона тестостерона. Организация заявляла, что девушкам с подобной особенностью организма необходимо «понизить уровень тестостерона до женского, прежде чем они вновь будут соревноваться на международном уровне».

После апелляции Семени, средства массовой информации сообщили, что IAAF намерена добиваться признания спортсменки мужчиной, который ощущает себя женщиной.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный легкоатлет Кипроп пригрозил IAAF оружием.

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