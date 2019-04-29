Третьяк назвал Овечкина настоящим патриотом России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (ФХР) поделился ожиданиями от игры форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за национальную команду.

«Овечкин — молодец, он ещё никогда в жизни не отказывался играть за сборную России. Александр — настоящий патриот. Тренеры всё сделают, чтобы правильно использовать хорошие качества, его бросок. Они подберут ему партнёров, и Александр покажет свою лучшую игру на чемпионате мира в Словакии. Пожелаем ему успехов», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Александр Овечкин присоединится к сборной России 30 апреля. Чемпионат мира в Словакии пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что пять хоккеистов покинули расположение сборной России.