«Колорадо» с Задоровым сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» с Задоровым сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»
  • Reuters
  • © John Hefti-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась победой гостей — 4:3.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског, Тайсон Бэрри, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон. У хозяев дубль оформил Брент Бёрнс, ещё одной шайбой отметился Эвандер Кейн.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл 20 минут 2 секунды, совершил бросок в створ, сделал семь силовых приёмов и три блок-шота.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее «Каролина» добыла волевую победу над «Айлендерс» и увеличила лидерство в серии плей-офф НХЛ.

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