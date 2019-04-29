«Колорадо» с Задоровым сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»
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Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась победой гостей — 4:3.
В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског, Тайсон Бэрри, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон. У хозяев дубль оформил Брент Бёрнс, ещё одной шайбой отметился Эвандер Кейн.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл 20 минут 2 секунды, совершил бросок в створ, сделал семь силовых приёмов и три блок-шота.
Счёт в серии стал 1:1.
Ранее «Каролина» добыла волевую победу над «Айлендерс» и увеличила лидерство в серии плей-офф НХЛ.