Белорус Релих проиграл в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии

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Американец Реджис Прогрейс победил белоруса Кирилла Релиха в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.

Об этом сообщает ТАСС.

В 12-раундовом поединке в Лафейетте американец смог победить соперника техническим нокаутом в 6-м раунде.

Таким образом, Прогрейс вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг.

Отмечается, что Прогрейс завоевал титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и защитил бриллиантовый пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). В активе 30-летнего Прогрейса теперь 24 победы (20 нокаутом) и ни одного поражения. Американец впервые боксировал за титул чемпиона мира.

В октябре 2018 года россиянин Эдуард Трояновский потерпел поражение от Релиха в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в полусреднем весе.

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