В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле
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Об этом сообщает пресс-служба «Болтона».
Отмечается, что Английская футбольная лига отменила встречу за 16 часов до начала после заявления от игроков «Уондерерс», которые сообщили, что не выйдут на матч, пока им не погасят долги по зарплате.
Дисциплинарная комиссия обвинила «Болтон» в срыве игры и будет решать судьбу матча.
Ранее «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на первое место в АПЛ.
📰 Club Statement: Bolton Wanderers v Brentford— Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) 26 апреля 2019 г.
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