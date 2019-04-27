В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле

Матч 45-го тура английского футбольного Чемпионшипа «Болтон Уондерерс» — «Брентфордом» был отменён из-за отказа игроков хозяев выходить на поле.

Об этом сообщает пресс-служба «Болтона».

Отмечается, что Английская футбольная лига отменила встречу за 16 часов до начала после заявления от игроков «Уондерерс», которые сообщили, что не выйдут на матч, пока им не погасят долги по зарплате.

Дисциплинарная комиссия обвинила «Болтон» в срыве игры и будет решать судьбу матча.

Ранее «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на первое место в АПЛ.