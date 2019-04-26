Футболисты английского клуба отказались играть из-за задержек зарплаты

Футболисты английского клуба «Болтон Уондерерс», выступающего в «Чемпионшипе», отказались играть из-за задержек зарплаты.

Как сообщает The Sun, игроки решили бойкотировать оставшиеся матчи сезона из-за того, что им не платят зарплату уже четыре недели.

Отмечается, что ряд представителей тренерского штаба аналогичный период времени также не получают свою зарплату.

До завершения сезона команде осталось провести две игры — 27 апреля с «Брентфордом» и 5 мая с «Ноттингем Форест».

По итогам 44 туров «Болтон» занимает предпоследнее, 23-е место и не сумеет сохранить прописку в «Чемпионшипе» — в следующем сезоне команда будет играть в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату.