Футболисты английского клуба отказались играть из-за задержек зарплаты
- Reuters
Как сообщает The Sun, игроки решили бойкотировать оставшиеся матчи сезона из-за того, что им не платят зарплату уже четыре недели.
Отмечается, что ряд представителей тренерского штаба аналогичный период времени также не получают свою зарплату.
До завершения сезона команде осталось провести две игры — 27 апреля с «Брентфордом» и 5 мая с «Ноттингем Форест».
По итогам 44 туров «Болтон» занимает предпоследнее, 23-е место и не сумеет сохранить прописку в «Чемпионшипе» — в следующем сезоне команда будет играть в Лиге 1.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату.