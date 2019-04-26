Сиваков отметил вклад команды в его победу на «Туре Альп»

Российский велогонщик британской команды Sky Павел Сиваков прокомментировал свою победу на многодневке «Тур Альп».

«Эта победа — наша победа. Мы работали согласованно всю неделю. Тао Гэйган Харт выиграл два этапа, и сегодня мы справились с гонкой. Крис Фрум был невероятен на последнем подъёме. Он прошёл в одиночку весь подъём и закрыл большой зазор. Удивительно быть его партнёром», — приводит слова Сивакова пресс-служба команды.

21-летний россиянин выступает за Sky с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сиваков выиграл веломногодневку «Тур Альп».