Сиваков отметил вклад команды в его победу на «Туре Альп»

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Российский велогонщик британской команды Sky Павел Сиваков прокомментировал свою победу на многодневке «Тур Альп».
Сиваков отметил вклад команды в его победу на «Туре Альп»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano, www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Эта победа — наша победа. Мы работали согласованно всю неделю. Тао Гэйган Харт выиграл два этапа, и сегодня мы справились с гонкой. Крис Фрум был невероятен на последнем подъёме. Он прошёл в одиночку весь подъём и закрыл большой зазор. Удивительно быть его партнёром», — приводит слова Сивакова пресс-служба команды.

21-летний россиянин выступает за Sky с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сиваков выиграл веломногодневку «Тур Альп».

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