«Сан-Хосе» подписал контракт с российским хоккеистом Юртайкиным

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Россиянин Данил Юртайкин, выступавший в минувшем сезоне за ярославский «Локомотив», стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
«Сан-Хосе» подписал контракт с российским хоккеистом Юртайкиным
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт американского коллектива.

Отмечается, что «Шаркс» подписал с 21-летним форвардом контракт новичка.

«Данил — взрывной игрок, который использует свою скорость, чтобы создавать и поддерживать темп в нападении», — заявил генеральный менеджер клуба Даг Уилсон.

Он отметил способности игрока, которые помогли ему стать одним из лучших снайперов нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в возрасте до 22 лет.

«Мы рады видеть его в нашем клубе», — добавил Юртайкин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Юртайкин сыграл за «Локомотив» 40 матчей, забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Елесин подписал контракт с «Калгари».

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