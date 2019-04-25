Кокорин рассказал, обсуждали ли они с Мамаевым инцидент с Соловчуком, сидя в «Кофемании»

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Футболист Александр Кокорин на допросе в суде рассказал, обсуждали ли они в компании инцидент с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, находясь в кафе «Кофемания».
Кокорин рассказал, обсуждали ли они с Мамаевым инцидент с Соловчуком, сидя в «Кофемании»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мы разъехались в разных машинах и хотели собраться и вместе обсудить. В ресторане говорили, почему такое произошло и как так могло случиться. Друг у друга уточняли, что бы мы на его месте сделали и так далее», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин отметил, что Соловчук трижды менял показания во время процесса.

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