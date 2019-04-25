Кокорин рассказал, обсуждали ли они с Мамаевым инцидент с Соловчуком, сидя в «Кофемании»
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Мы разъехались в разных машинах и хотели собраться и вместе обсудить. В ресторане говорили, почему такое произошло и как так могло случиться. Друг у друга уточняли, что бы мы на его месте сделали и так далее», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее Кокорин отметил, что Соловчук трижды менял показания во время процесса.