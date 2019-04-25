Лакерник считает, что в ближайшее время фигуристы не будут выполнять пятерные прыжки на соревнованиях
- РИА Новости
«Не думаю, что пятерной прыжок случится в ближайшее время на соревнованиях, однако как только ISU увидит, что это событие близко к реальности в тренировочных вариантах без соответствующих приспособлений, мы расширим таблицу оценок за элементы», — цитирует Лакерника РИА Новости.
В настоящее время система оценивания прыжков в пять оборотов ещё не определена.
Ранее сообщалось, что фигурист Белявский исполнил на тренировке пятерной прыжок.