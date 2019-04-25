Лакерник считает, что в ближайшее время фигуристы не будут выполнять пятерные прыжки на соревнованиях

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил сомнение в том, что пятерные прыжки появятся на соревнованиях по фигурному катанию в ближайшее время.
Лакерник считает, что в ближайшее время фигуристы не будут выполнять пятерные прыжки на соревнованиях
  • РИА Новости

«Не думаю, что пятерной прыжок случится в ближайшее время на соревнованиях, однако как только ISU увидит, что это событие близко к реальности в тренировочных вариантах без соответствующих приспособлений, мы расширим таблицу оценок за элементы», — цитирует Лакерника РИА Новости.

В настоящее время система оценивания прыжков в пять оборотов ещё не определена.

Ранее сообщалось, что фигурист Белявский исполнил на тренировке пятерной прыжок.

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