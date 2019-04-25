Кожевников рассказал, кто может стать лидером сборной России по хоккею
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«После истории в «Вегасе» Гусев должен быть зол и предельно мотивирован. При всём уважении к другим игрокам НХЛ именно Никита может стать лидером сборной в Словакии. Очень огорчён, что Никиту в КХЛ мы потеряли, мало талантов в лиге, на смену ему идёт разве что Капризов», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.
Также двукратный олимпийский чемпион выразил удивление вылетом победителей дивизионов в первом раунде плей-офф НХЛ.
Ранее экс-хоккеист Алексей Яшин назвал сборную России фаворитом ЧМ.