Кожевников рассказал, кто может стать лидером сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, кто может стать лидером сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии.

«После истории в «Вегасе» Гусев должен быть зол и предельно мотивирован. При всём уважении к другим игрокам НХЛ именно Никита может стать лидером сборной в Словакии. Очень огорчён, что Никиту в КХЛ мы потеряли, мало талантов в лиге, на смену ему идёт разве что Капризов», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Также двукратный олимпийский чемпион выразил удивление вылетом победителей дивизионов в первом раунде плей-офф НХЛ.

Ранее экс-хоккеист Алексей Яшин назвал сборную России фаворитом ЧМ.