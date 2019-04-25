Смертин ответил на вопрос, станет ли тренером
- РИА Новости
«Тренером меня не увидите, здесь нужно быть жёстким. Где-то переламывать не только себя, но и футболиста. Я так не смогу. Значит, и тренером быть не гожусь. Быть тренером — это ещё и дар», — сказал Смертин во время Всемирного урока футбола и дружбы для детей из детских домов.
Также экс-футболист «Челси» добавил, что во времена игровой карьеры был довольно жёстким, но в жизни он другой.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Смертин установил персональный рекорд на Бостонском марафоне.