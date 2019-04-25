Смертин ответил на вопрос, станет ли тренером

Короткая ссылка
Экс-полузащитник сборной России, а в настоящее время директор Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин заявил, что не видит себя в тренерской работе.
Смертин ответил на вопрос, станет ли тренером
  • РИА Новости

«Тренером меня не увидите, здесь нужно быть жёстким. Где-то переламывать не только себя, но и футболиста. Я так не смогу. Значит, и тренером быть не гожусь. Быть тренером — это ещё и дар», — сказал Смертин во время Всемирного урока футбола и дружбы для детей из детских домов.

Также экс-футболист «Челси» добавил, что во времена игровой карьеры был довольно жёстким, но в жизни он другой.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Смертин установил персональный рекорд на Бостонском марафоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить