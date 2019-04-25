Чемпионка ОИ по волейболу потеряла сознание во время интервью

Бразильская волейболистка Жаклин Карвальо, чемпионка ОИ-2012 в составе национальной сборной, упала в обморок во время интервью.

Во время матча бразильской мужской Суперлиги по волейболу журналисты местного телеканала брали интервью у олимпийской чемпионки Жаклин Карвальо, которая находилась на трибуне.

Jaqueline Carvalho, desmaiou enquanto era entrevistada, na noite desta terça-feira, a pressão da ex-jogadora subiu de acordo com os médicos, chegou a 14 por 11. pic.twitter.com/AfRRrKpKGz — Tver (@tveroficial) 24 апреля 2019 г.

Во время разговора с журналистом девушка потеряла сознание. Как сообщает AS, Карвальо стало плохо из-за высокой температуры воздуха в зале.

Ранее «Наполи» объявил, что потерявший сознание в матче с «Удинезе» Оспина выписан из больницы.