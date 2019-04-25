Чемпионка ОИ по волейболу потеряла сознание во время интервью
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Во время матча бразильской мужской Суперлиги по волейболу журналисты местного телеканала брали интервью у олимпийской чемпионки Жаклин Карвальо, которая находилась на трибуне.
Jaqueline Carvalho, desmaiou enquanto era entrevistada, na noite desta terça-feira, a pressão da ex-jogadora subiu de acordo com os médicos, chegou a 14 por 11. pic.twitter.com/AfRRrKpKGz— Tver (@tveroficial) 24 апреля 2019 г.
Во время разговора с журналистом девушка потеряла сознание. Как сообщает AS, Карвальо стало плохо из-за высокой температуры воздуха в зале.
Ранее «Наполи» объявил, что потерявший сознание в матче с «Удинезе» Оспина выписан из больницы.