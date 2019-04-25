СМИ: Олейник может пропустить полгода из-за травмы, полученной в проигранном бою с Оверимом
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт Mmamania.com.
Отмечается, что травма Олейника, проигравшего Овериму нокаутом в первом раунде, стала следствием удара голландского бойца коленом. В UFC порекомендовали россиянину отказаться от проведения следующего поединка в течение полугода, чтобы полностью восстановиться после перелома.
Бой с Оверимом стал для Олейника 70-м в смешанных единоборствах под эгидой различных организаций. В 57 из них россиянин одержал победы (53 — досрочно), в 12 потерпел поражения, а ещё один бой с участием Алексея завершился ничьей.
Ранее Олейник выразил желание провести бой-реванш с Оверимом.