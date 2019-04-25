Турецкий «Анадолу Эфес» стал восьмым клубом в истории Евролиги, набравшим 100 очков в матче плей-офф

Разгромив испанскую «Барселону» со счётом 102:68 в третьем матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги, турецкий «Анадолу Эфес» стал восьмым клубом в истории турнира, которому удалось достичь отметки в 100 набранных очков в поединке плей-офф.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

Ранее набрать не менее ста очков в матче плей-офф Евролиги удавалось итальянским «Виртусу» (дважды) и «Пезаро», израильскому «Маккаби» (дважды), греческому «Панатинаикосу», литовскому «Жальгирису», турецкому «Фенербахче» и российскому ЦСКА.

102 очка «Анадолу Эфес» во встрече с «Барселоной» являются четвёртым результатом в истории Евролиги и наибольшим с апреля 2005 года, когда «Маккаби» обыграл «Пезаро» со счётом 103:100. Рекорд результативности в матчах плей-офф турнира принадлежит «Виртусу», набравшему 113 баллов в поединке с испанским «Эстудиантесом», который состоялся в феврале 2001 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл испанскую «Басконию» в матче плей-офф баскетбольной Евролиги и вышел вперёд в серии до трёх побед одной из команд — 2:1.