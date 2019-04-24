Мутко рассказал, когда состоится первое заседание CAS по его апелляции

Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер России, Виталий Мутко ответил, когда состоится первое заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу рассмотрения его апелляции на решение о пожизненном запрете на посещение Олимпийских игр.

РИА Новости

«До 20-го июня», — приводит слова Мутко «360». Виталий Мутко получил от Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 года в Сочи. Ранее стало известно, какого срока дисквалификации для Зубкова хочет добиться WADA.