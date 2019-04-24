Мутко рассказал, когда состоится первое заседание CAS по его апелляции
- РИА Новости
«До 20-го июня», — приводит слова Мутко «360».
Виталий Мутко получил от Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS.
При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 года в Сочи.
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