Главный тренер «Коламбуса» прокомментировал возможный дебют Гаврикова в серии с «Бостоном»
- РИА Новости
«Не знаю, когда именно Гавриков дебютирует, если это произойдёт. Пока он дважды был на льду с нами, находился в процессе решения иммиграционных вопросов. Из-за этого, в частности, вынужден был пропустить вчерашнюю тренировку. У нас была двусторонняя игра, и в ней, безусловно, мы могли увидеть у него действительно хорошие качества защитника», — приводит слова Тортореллы «Спорт-Экспресс».
При этом наставник «Коламбуса» отметил, что полностью доверяет решению генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена привлечь Гаврикова к работе с командой. Торторелла также добавил, что его устроило игра команды в обороне в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В довершение главный тренер сказал, что в настоящее время Гавриков решил все миграционные вопросы и может выступать за команду в плей-офф.
Ранее тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о российском защитнике Владиславе Гаврикове.