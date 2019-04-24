Главный тренер «Коламбуса» прокомментировал возможный дебют Гаврикова в серии с «Бостоном»

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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал, стоит ли ожидать попадания в состав команды российского защитника Владислава Гаврикова на матч полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Брюинз».
Главный тренер «Коламбуса» прокомментировал возможный дебют Гаврикова в серии с «Бостоном»
  • РИА Новости

«Не знаю, когда именно Гавриков дебютирует, если это произойдёт. Пока он дважды был на льду с нами, находился в процессе решения иммиграционных вопросов. Из-за этого, в частности, вынужден был пропустить вчерашнюю тренировку. У нас была двусторонняя игра, и в ней, безусловно, мы могли увидеть у него действительно хорошие качества защитника», — приводит слова Тортореллы «Спорт-Экспресс».

При этом наставник «Коламбуса» отметил, что полностью доверяет решению генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена привлечь Гаврикова к работе с командой. Торторелла также добавил, что его устроило игра команды в обороне в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В довершение главный тренер сказал, что в настоящее время Гавриков решил все миграционные вопросы и может выступать за команду в плей-офф.

Ранее тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о российском защитнике Владиславе Гаврикове.

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