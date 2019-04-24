Теннисистка Касаткина назвала свой нынешний сезон катастрофой

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Россиянка Дарья Касаткина высказала мнение о своих неудачах в текущем теннисном сезоне.
Теннисистка Касаткина назвала свой нынешний сезон катастрофой
  • ©Michael Weber IMAGEPOWER
  • globallookpress.com

«Как могу описать этот сезон для себя? Катастрофа. Думаю, у каждого игрока были такие моменты в карьере. Всё в порядке. Это опыт, жизнь. Важно пережить сложные ситуации и двигаться дальше», — приводит слова Касаткиной пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она отметила, что для неё не является проблемой отсутствие тренера.

«Это не конец света. Я не паникую. Имею в виду, что вы не забудете, как играть в теннис. Конечно, очень важно, когда есть человек, который поможет и подскажет вам. Но всё в итоге зависит от самого игрока, от его амбиций, мотивации», — добавила 21-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.

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