СМИ: Сошников покинет НХЛ и проведёт следующий сезон в КХЛ

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
СМИ: Сошников покинет НХЛ и проведёт следующий сезон в КХЛ
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Как сообщает «Чемпионат», 25-летний нападающий решил провести следующий сезон в России.

Отмечается, что в КХЛ права на него принадлежат петербургскому СКА, но не исключено, что он может быть обменян в другой клуб.

Сошников не выбирался на драфте НХЛ, и начал свои выступления в Северной Америке в составе «Торонто Мейпл Лифс», где провёл два сезона, а в 2018 году был обменян в «Сент-Луис». В нынешнем сезоне он провёл всего пять матчей в которых не отличился результативными действиями. Всего в НХЛ в его активе 87 игр, в которых он набрал 16 (8 + 8) очков.

Ранее сообщалось, что Александр Елесин подписал контракт с «Калгари Флэймз».

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