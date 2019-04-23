СМИ: Российский бизнесмен Герасименко может стать владельцем итальянского баскетбольного клуба

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Российский бизнесмен Дмитрий Герасименко может стать одним из совладельцев итальянского баскетбольного клуба «Фиат Торино».
СМИ: Российский бизнесмен Герасименко может стать владельцем итальянского баскетбольного клуба
  • © официальный сайт БК «Красный Октябрь»

Как сообщает в Twitter журналист Эмилиано Каршия, Дмитрий Герасименко может стать одним из совладельцев «Торино».

Также российскому бизнесмену принадлежит контрольный пакет акций другого итальянского баскетбольного клуба, «Канту».

В России Герасименко был владельцем команды Единой лиги ВТБ «Красный Октябрь», а также владельцем одноимённого завода в Волгограде.

Ранее сообщалось, что на Кипре был задержан владелец волгоградского комбината «Красный Октябрь».

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