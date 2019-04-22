СМИ: Олимпийский чемпион Скотт арестован в ходе протестов экологических активистов

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Олимпийский чемпион Игр-2012 по гребному слалому в каноэ-двойках британец Этьенн Стотт был задержан полицией во время акций протеста экологических активистов, проходящих в Лондоне.
СМИ: Олимпийский чемпион Скотт арестован в ходе протестов экологических активистов
  • © Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, 39-летний британец был задержан полицией в районе моста лондонского моста Ватерлоо, после того, как кричал лозунги об экологическом кризисе.

Отмечается, что прежде, Скотт с еще одним активистом выступили с речью на крыше автобусной остановки.

Ранее сообщалось, что немецкий экс-чемпион мира по боксу Штурм арестован за уклонение от уплаты налогов.

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