Боярский заявил, что Семак должен стать главным тренером сборной России

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Жду победу «Зенита», дабы окончательно понять, что «Зенит» будет золотым в этом году. Это решающий матч. Питерцам поможет настрой Сергея Семака, который попробует мобилизовать команду. Ему нужна победа, чтобы утвердиться на посту главного тренера и пойти дальше. Он должен стать главным тренером сборной России», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Он отметил, что в случае победы «Краснодара» у преследователей «Зенита» обострится желание побороться за чемпионство.

«Зенит» не будет играть от обороны. Мы увидим атакующий футбол. «Краснодар» будет постоянно атаковать — это будет хорошая драка. Им тоже нужно срочно вырываться вперёд», — добавил актёр.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 20 апреля в Краснодаре. Начало — в 21:00 мск.

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