Боярский заявил, что Семак должен стать главным тренером сборной России

Короткая ссылка
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Боярский заявил, что Семак должен стать главным тренером сборной России
  • РИА Новости

«Жду победу «Зенита», дабы окончательно понять, что «Зенит» будет золотым в этом году. Это решающий матч. Питерцам поможет настрой Сергея Семака, который попробует мобилизовать команду. Ему нужна победа, чтобы утвердиться на посту главного тренера и пойти дальше. Он должен стать главным тренером сборной России», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Он отметил, что в случае победы «Краснодара» у преследователей «Зенита» обострится желание побороться за чемпионство.

«Зенит» не будет играть от обороны. Мы увидим атакующий футбол. «Краснодар» будет постоянно атаковать — это будет хорошая драка. Им тоже нужно срочно вырываться вперёд», — добавил актёр.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 20 апреля в Краснодаре. Начало  — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» был возмущён судейством матча с «Арсеналом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить