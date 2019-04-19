Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила итоги голосования за звание лучшего игрока в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы.
Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • Reuters

По итогам голосования лучшим игроком минувшей недели признан испанский форвард лондонского «Челси» Педро, ставший автором дубля в матче с пражской «Славией».

Встреча, прошедшая в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 4:3 в пользу английской команды.

На звание игрока недели также претендовали хавбек «Славии» Петр Шевчик, полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич и защитник «Валенсии» Лато.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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