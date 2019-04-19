«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» из Челябинска возглавил Петерис Скудра.

Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера. Им стал 45-летний специалист Петерис Скудра.

Ранее латвийский тренер с сезона-2013/14 по сезон-2017/18 возглавлял «Торпедо», с которым неизменно выходил в плей-офф, однако лишь однажды прошёл далее первого раунда Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» заключил трёхлетние контракты с двумя российскими хоккеистами.