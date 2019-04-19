«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» из Челябинска возглавил Петерис Скудра.
«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера. Им стал 45-летний специалист Петерис Скудра.

Ранее латвийский тренер с сезона-2013/14 по сезон-2017/18 возглавлял «Торпедо», с которым неизменно выходил в плей-офф, однако лишь однажды прошёл далее первого раунда Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» заключил трёхлетние контракты с двумя российскими хоккеистами. 

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