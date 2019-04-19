Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу

Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.

«Для того чтобы российские команды были конкурентоспособными в еврокубках, нужна масштабная реформа, должна быть конкуренция между лигами: второй, первой и Премьер-лигой. Необходимо полностью убрать лимит на легионеров, а стоимость телевизионных прав увеличить примерно в 40 раз», — цитирует Газзаева ТАСС.

Также экс-тренер сборной России по футболу добавил, что из-за лимита на легионеров российские игроки не чувствуют конкуренции за место в составе.

Ранее Измайлов озвучил позицию «Спартака» по лимиту на легионеров в РПЛ.