Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу

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Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.
Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Для того чтобы российские команды были конкурентоспособными в еврокубках, нужна масштабная реформа, должна быть конкуренция между лигами: второй, первой и Премьер-лигой. Необходимо полностью убрать лимит на легионеров, а стоимость телевизионных прав увеличить примерно в 40 раз», — цитирует Газзаева ТАСС.

Также экс-тренер сборной России по футболу добавил, что из-за лимита на легионеров российские игроки не чувствуют конкуренции за место в составе.

Ранее Измайлов озвучил позицию «Спартака» по лимиту на легионеров в РПЛ.

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