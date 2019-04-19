Эксперт назвал Хартли сильнейшим иностранным тренером в истории российского хоккея

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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Мальцев высоко оценил работу главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, назвав его сильнейшим иностранным специалистом в истории российского хоккея.
Эксперт назвал Хартли сильнейшим иностранным тренером в истории российского хоккея
  • Reuters

«Это человек, который понимает, зачем работает. Это самый сильный тренер среди всех иностранцев, которых я у нас видел. Настоящий профессионал. Он старается привнести что-то новое», — цитирует Мальцева ТАСС.

Также экс-хоккеист добавил, что не является сторонником приглашения иностранных игроков или тренеров, так как считает, что им неинтересно работать в России.

Ранее Хартли заявил, что «Авангарду» некуда отступать в серии с ЦСКА.

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