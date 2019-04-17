Президент «Ювентуса» отреагировал на вылет от «Аякса» в Лиге чемпионов

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал вылет своей команды от амстердамского «Аякса» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Президент «Ювентуса» отреагировал на вылет от «Аякса» в Лиге чемпионов
  • ©Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Моя работа — делать соответствующие выводы. «Аякс» заслуженно вышел в следующий раунд, но в то же время мы понимали, что последние пять-шесть лет регулярно играли в четвертьфинале турнира и хотели идти вперёд», — приводит слова Аньелли Sky Sport Italia.

По его словам, клубу необходимо проанализировать матч 1/4 финала. Тем не менее он отметил, что «Аякс» в этом сезоне создал проблемы многим грандам.

«Мы должны снять перед ними шляпу. Эта команда мне напоминает «Монако», который играл в полуфинале несколько лет назад. Сейчас это реальный претендент на победу в турнире», — сказал Аньелли.

Первый матч, прошедший в Амстердаме, завершился ничьей — 1:1. В ответной игре в Турине голландская команда оказалась сильнее со счётом 2:1.

Ранее капитан «Аякса» Маттейс Де Лигт заявил, что у его команды большой потенциал.

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