«Оклахома» уступила «Портленду» в плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Уэстбрука
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Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счётом 114:94.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 33 очка. Его одноклубник, разыгрывающий Дэмьен Лиллард, записал в свой актив 29 баллов.
У «Тандера» 27 очков набрал форвард Пол Джордж. Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 14 баллов и 11 передач.
Таким образом, «Портленд» увеличил преимущество в серии — 2:0.
Ранее «Торонто» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Орландо».