«Оклахома» уступила «Портленду» в плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Уэстбрука

«Оклахома-Сити Тандер» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счётом 114:94.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 33 очка. Его одноклубник, разыгрывающий Дэмьен Лиллард, записал в свой актив 29 баллов.

У «Тандера» 27 очков набрал форвард Пол Джордж. Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 14 баллов и 11 передач.

Таким образом, «Портленд» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее «Торонто» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Орландо».