«Торонто» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Орландо»
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Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 111:82 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 37 очков. Его одноклубник Кайл Лоури записал в свой актив 22 балла. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.
В составе гостей 20 баллов набрал форвард Аарон Гордон.
Таким образом, «Торонто» восстановил равенство в серии — 1:1.
Ранее «Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф.