«Торонто» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Орландо»

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«Торонто Рэпторс» одержал разгромную победу над «Орландо Мэджик» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Орландо»
  • © AFP

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 111:82 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 37 очков. Его одноклубник Кайл Лоури записал в свой актив 22 балла. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

В составе гостей 20 баллов набрал форвард Аарон Гордон.

Таким образом, «Торонто» восстановил равенство в серии — 1:1.

Ранее «Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф.

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