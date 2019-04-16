Ловчев рассказал о работе МФСО «Спартак»

Экс-футболист, председатель Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» Евгений Ловчев в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе своей организации.

«Когда-то общество «Спартак» (как и другие, «Динамо» и так далее) было огромным, целая империя — стадионы, бассейны, тысячи команд. Сегодня, кроме хоккейного и футбольного клуба, в обществе практически ничего нет. Вот я и хочу возродить всё это дело», — заявил Ловчев.

По его словам, он хочет возвратить значимость «Спартака».

Как отметил Ловчев, удалось вернуть товарный знак, и теперь все организации, которые носят название «Спартак», должны делать отчисления.

«Будут и членские взносы, как раньше. Будем и платные школы организовывать», — добавил он.

Ранее Ловчев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Олега Кононова о том, что он сможет поставить игру в московской команде.