«Лейкерс» проведёт встречу с тренером, который помог Джеймсу выиграть чемпионат НБА

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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт встречу с бывшим тренером «Кливленд Кавальерс» Тайроном Лю, который выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации с Леброном Джеймсом в 2016 году.
«Лейкерс» проведёт встречу с тренером, который помог Джеймсу выиграть чемпионат НБА
  • ©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Брэд Тёрнер в Twitter, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка проведёт встречу с экс-тренером «Кливленда» Тайроном Лю, который является близким другом звезды «озёрных» Леброном Джеймсом. Вместе они выиграли единственное для «Кливленда» чемпионство в 2016 году.

Лю выступал за «Лейкерс» в качестве игрока с 1998 по 2001 год. В финальной серии 2001-го он стал знаменитым благодаря неудачной защите против звезды «Филадельфии Сиксерз» Аллена Айверсона. После забитого броска соперник перешагнул через лежащего на паркете Лю.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Голден Стэйт» Казинс пропустит плей-офф НБА.

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