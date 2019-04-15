В РФС заявили, что судье следовало назначить пенальти в конце матча «Ростов» — «Спартак»
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«По мнению департамента, арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар на 93-й минуте в эпизоде с нападающим «Спартака» Георгием Мелкадзе», — цитирует главу департамента РИА Новости.
Он выразил мнение, что со своей позиции Безбородов мог не совсем точно рассмотреть эпизод, но на видеозаписи видно, что рефери должен был зафиксировать фол со стороны защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка.
«Также Безбородов не показал жёлтую карточку Матиасу Норманну за эпизод с Романом Зобниным. За это ему была снижена оценка», — сказал Егоров.
Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.
Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что самым важным для нынешних футболистов «Спартака» являются деньги.