Карпин заявил, что победа над «Спартаком» была достигнута за счёт самоотдачи и дисциплины
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
«В первом тайме многие моменты возникали у наших ворот из-за нашей же нервозности. Поэтому в перерыве я не настраивал ребят, а успокаивал. Выиграли за счёт желания, самоотдачи и дисциплины. Естественно, было очень тяжело», — сказал Карпин в интервью телеканалу «Матч Премьер».
Благодаря победе над «Спартаком» «Ростов» приблизился к зоне еврокубков на расстояние одного пункта.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Ростову» в матче 23-го тура РПЛ.