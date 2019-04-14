Карпин заявил, что победа над «Спартаком» была достигнута за счёт самоотдачи и дисциплины

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу его подопечных над московским «Спартаком» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первом тайме многие моменты возникали у наших ворот из-за нашей же нервозности. Поэтому в перерыве я не настраивал ребят, а успокаивал. Выиграли за счёт желания, самоотдачи и дисциплины. Естественно, было очень тяжело», — сказал Карпин в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Благодаря победе над «Спартаком» «Ростов» приблизился к зоне еврокубков на расстояние одного пункта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Ростову» в матче 23-го тура РПЛ.