Рейнгольд: «Ростов» не будет церемониться со «Спартаком»

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рейнгольд: «Ростов» не будет церемониться со «Спартаком»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Результат этого матча предсказать невозможно. Но я предупреждаю «Спартак»: Валерий Карпин церемониться не будет. Хотя «Ростов» мне, откровенно говоря, не нравится, я не уважаю эту команду в игровом плане. Они сами не играют и другим не дают», — приводит слова Рейнгольда «Спорт день за днём».

Он отметил, что «Ростов» очень неуступчивая команда, но при этом весьма грубая.

«Ростов» Карпина можно успокоить только забитыми голами. Но сумеет ли «Спартак» себя переломить, своё пижонство и показать характер? Если да, то в воскресенье приблизится к ЦСКА. А если нет — опять попадёт в капкан Карпина», — добавил эксперт.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 14 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Ахмат» в 23-м туре РПЛ.

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