«Колорадо» без Варламова победил «Калгари» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Калгари Флэймз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» без Варламова победил «Калгари» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Колорадо» принесли шайбы Мэттью Ньето, Джея Ти Комфера и Натана Маккинона, забившего в овертайме.

Российский голкипер Семён Варламов не попал в заявку на матч, а Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В составе «Калгари» отличились Расмус Андерссон и Шон Монахан.

Счёт в серии стал 1:1. Третья игра состоится 16 апреля в Дэнвере.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли.

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