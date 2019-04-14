«Колорадо» без Варламова победил «Калгари» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Калгари Флэймз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Колорадо» принесли шайбы Мэттью Ньето, Джея Ти Комфера и Натана Маккинона, забившего в овертайме.

Российский голкипер Семён Варламов не попал в заявку на матч, а Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В составе «Калгари» отличились Расмус Андерссон и Шон Монахан.

Счёт в серии стал 1:1. Третья игра состоится 16 апреля в Дэнвере.

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