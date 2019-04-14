«Колорадо» без Варламова победил «Калгари» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Колорадо» принесли шайбы Мэттью Ньето, Джея Ти Комфера и Натана Маккинона, забившего в овертайме.
Российский голкипер Семён Варламов не попал в заявку на матч, а Никита Задоров не отметился результативными действиями.
В составе «Калгари» отличились Расмус Андерссон и Шон Монахан.
Счёт в серии стал 1:1. Третья игра состоится 16 апреля в Дэнвере.
Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли.