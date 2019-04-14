Браташ считает, что многие хоккеисты олимпийской сборной России заслуживают места в национальной команде

Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ подвёл итоги выступлениям своей команды в рамках Еврочелленджа.

«Почти все ребята, которые играли здесь, заслуживают быть претендентами на место в первой сборной. Всё будет зависеть от того, каким будет состав, сколько будет мест, как решит тренерский штаб. Я лишь докладываю свою оценку олимпийской сборной тренерскому штабу главной команды, а там они уже сами решают», — цитирует ТАСС тренера.

Сборная России по хоккею с шайбой начнёт подготовку к чемпионату мира в Словакии 15 апреля в Новогорске. Мировое первенство пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России по хоккею с шайбой победила Францию в рамках Еврочелленджа.