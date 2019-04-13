Тренер оценила выступления фигуриста Самарина в сезоне-2018/19

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Александра Самарина, подвела итоги выступлениям своего подопечного в сезоне-2018/19.

«Сложным выдался сезон — наверное, потому что я какой-то безумный тренер. В какой-то момент обрадовалась, что Сашина травма сошла на нет, что ему больше не больно, и мы раз за разом шли ва-банк. Получилось так, как получилось», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Она отметила, что стоило действовать постепенно.

«Сейчас я это понимаю. Всё это были мои ошибки, так что этот сезон был поучительным. В следующем сезоне от экспериментов отказываться не будем, но они будут более разумными», — добавила тренер.

В нынешнем сезоне Самарин завоевал серебро чемпионата Европы и занял 12-е место на мировом первенстве. В составе сборной России он выиграл бронзу командного чемпионата мира. В его активе также бронза на этапе серии Гран-при, а также чемпионата России.

Ранее сообщалось, что глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ.