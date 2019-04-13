Медведева призналась, что из-за травмы перестала быть веганом
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«Я изменила питание, хотя кардинальных перемен не было. Перед чемпионатом мира я была строгим веганом. Сейчас у меня травма, и я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты и мясо», — сказала спортсменка на встрече с болельщиками.
Она также рассказала, что сейчас иногда может себя побаловать чем-нибудь вкусным, так как на данный момент находится на отдыхе. По её словам, раньше она могла позволить себе чаще что-то подобное, потому что она потом сразу шла в тренажёрный зал.
«А сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила за своим питанием совсем», — добавила Медведева.
После чемпионата мира в японской Сайтаме, на котором россиянка завоевала бронзу, Медведева заявила, что перестала есть мясо.
Ранее Медведева рассказала, как проходит её обычный день.