Медведева призналась, что из-за травмы перестала быть веганом

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что перестала быть веганом после получения травмы.

«Я изменила питание, хотя кардинальных перемен не было. Перед чемпионатом мира я была строгим веганом. Сейчас у меня травма, и я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты и мясо», — сказала спортсменка на встрече с болельщиками.

Она также рассказала, что сейчас иногда может себя побаловать чем-нибудь вкусным, так как на данный момент находится на отдыхе. По её словам, раньше она могла позволить себе чаще что-то подобное, потому что она потом сразу шла в тренажёрный зал.

«А сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила за своим питанием совсем», — добавила Медведева.

После чемпионата мира в японской Сайтаме, на котором россиянка завоевала бронзу, Медведева заявила, что перестала есть мясо.

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