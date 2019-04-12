Кириченко: удивлён критикой в адрес Кононова

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко признался, что удивлён критикой в адрес наставника «Спартака» Олега Кононова после поражения от ЦСКА.

«Не хочется публично обсуждать коллегу, но я несколько удивлён критикой в его адрес. Напомню, что в дерби «Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Кононова. В предыдущих семи матчах чемпионата команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Просто «Спартак» всегда находится на виду, и каждая неудача красно-белых воспринимается болезненно. К тому же вокруг команды ходит огромное количество слухов и разговоров, и не все из них следует воспринимать всерьёз», — заявил Кириченко в интервью RT.

Также специалист не стал осуждать защитника красно-белых Самуэля Жиго за результативную ошибку в дерби.

«На мой взгляд, француз наряду с Георгием Джикией — сильнейший защитник команды. А ошибаются все, тем более Жиго впервые появился на поле после тяжёлой травмы колена. Да и покупали его не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Пусть «Спартак» пропустил курьёзный первый мяч от ЦСКА, но ещё вопрос, кто больше ошибся в том эпизоде — Самуэль или Александр Селихов», — добавил тренер.

Ранее Кириченко назвал «Спартак» особенным раздражителем для «Ростова».