Заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с задержкой из-за опоздания прокурора

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Прокурор Татьяна Тарасова опоздала на второй день заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на 45 минут.
Заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с задержкой из-за опоздания прокурора
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Второе заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоялось с задержкой из-за опоздания прокурора в зал суда. Татьяна Тарасова, находящаяся под государственной защитой, прибыла в Пресненский суд Москвы на 45 минут позже запланированного времени начала слушаний.

Заседание началось сразу после появления прокурора.

Ранее Кокорин рассказал о реакции жены на показания свидетеля.

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