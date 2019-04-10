Заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с задержкой из-за опоздания прокурора

Прокурор Татьяна Тарасова опоздала на второй день заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на 45 минут.

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Второе заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоялось с задержкой из-за опоздания прокурора в зал суда. Татьяна Тарасова, находящаяся под государственной защитой, прибыла в Пресненский суд Москвы на 45 минут позже запланированного времени начала слушаний. Заседание началось сразу после появления прокурора. Ранее Кокорин рассказал о реакции жены на показания свидетеля.