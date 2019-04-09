Госдума во втором чтении приняла повышение штрафов за допинг для спортсменов, тренеров и врачей

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП), вводящие штрафы за применение и распространение допинга для спортсменов, их тренеров и спортивных врачей.

Как сообщает ТАСС, законопроектом предусматривается штраф за умышленное нарушение спортсменом запрета использовать допинг в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За распространение допинга предусматривается штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

Отмечается, что действующая уголовная ответственность за склонение спортсмена к применению допинга сохраняется.

Ранее сообщалось, что ISU дисквалифицировал российскую фигуристку за допинг.