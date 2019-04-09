Госдума во втором чтении приняла повышение штрафов за допинг для спортсменов, тренеров и врачей

Короткая ссылка
Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП), вводящие штрафы за применение и распространение допинга для спортсменов, их тренеров и спортивных врачей.
Госдума во втором чтении приняла повышение штрафов за допинг для спортсменов, тренеров и врачей
  • ©duma.gov.ru

Как сообщает ТАСС, законопроектом предусматривается штраф за умышленное нарушение спортсменом запрета использовать допинг в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За распространение допинга предусматривается штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

Отмечается, что действующая уголовная ответственность за склонение спортсмена к применению допинга сохраняется.

Ранее сообщалось, что ISU дисквалифицировал российскую фигуристку за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить