Жена Новосельцева рассказала, что футболист заблокировал её в социальных сетях

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Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала, когда её муж последний раз выходил с ней на связь.
Жена Новосельцева рассказала, что футболист заблокировал её в социальных сетях
  • ©novoseltseva_katerina / instagram

«Он позвонил мне 30 марта. Начал беседу с таких слов: «Я говорю с тобой как твой муж». И тут же продолжил: «Давай встретимся, всё обсудим. Только моё условие — тет-а-тет». Понимаете, да? Он не спросил о самочувствии, всё ли нормально с ребёнком. Нет, ничего подобного. Зато сразу начал ставить какие-то условия», — приводит слова супруги игрока «Советский спорт».

По её словам, она отказалась встречаться один на один, так как опасается мужа. Она также добавила, что Иван заблокировал её и всех её родных в социальных сетях.

«Закрыл свои страницы от публичного доступа. Мы больше не общались. Если захочет связаться, теперь пусть обращается к моим юристам. Захочет чем-то помочь, сделать что-то хорошее — у него есть контакты моих близких. Пока подобного желания он не проявлял», — добавила Новосельцева.

Ранее жена Новосельцева призналась, что не знает причин разрыва отношений с футболистом.

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