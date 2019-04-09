Жена Новосельцева рассказала, что футболист заблокировал её в социальных сетях

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала, когда её муж последний раз выходил с ней на связь.

«Он позвонил мне 30 марта. Начал беседу с таких слов: «Я говорю с тобой как твой муж». И тут же продолжил: «Давай встретимся, всё обсудим. Только моё условие — тет-а-тет». Понимаете, да? Он не спросил о самочувствии, всё ли нормально с ребёнком. Нет, ничего подобного. Зато сразу начал ставить какие-то условия», — приводит слова супруги игрока «Советский спорт».

По её словам, она отказалась встречаться один на один, так как опасается мужа. Она также добавила, что Иван заблокировал её и всех её родных в социальных сетях.

«Закрыл свои страницы от публичного доступа. Мы больше не общались. Если захочет связаться, теперь пусть обращается к моим юристам. Захочет чем-то помочь, сделать что-то хорошее — у него есть контакты моих близких. Пока подобного желания он не проявлял», — добавила Новосельцева.

Ранее жена Новосельцева призналась, что не знает причин разрыва отношений с футболистом.